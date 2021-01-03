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Türkiye Nijer'deki terör saldırısını kınadı

AA |  03 Ocak 2021 Pazar - 1:07 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 1:07

Türkiye, Nijer'de gerçekleştiren terör saldırısını kınadı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer’in Mali sınırı  yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine yönelik olarak 2 Ocak'ta  gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve  yaralandığı anımsatıldı.
 
Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve  kardeş Nijer halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını  kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri  kullanıldı.
 
2 Ocak'ta, Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında tamamı  sivil 56 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.
 

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Türkiye Nijer terör saldırısı
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