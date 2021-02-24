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Türkiye neden Patriot almadı? Ali Çınar CNN TÜRK'te anlattı

24 Şubat 2021 Çarşamba - 19:17 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 19:26

Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye Patriot vermedik demişti. Ancak şimdi Pentagon, Trump'ın söylediklerinin aksi istikamette açıklamalar yapıyor. Türkiye neden Patriot almadı, neden S-400'lere yönelmek zorunda kaldı. Dış politika analisti ve Milliyet Gazetesi yazarı Ali Çınar CNN Türk ekranında merak edilen bu soruları yanıtladı.


20 Ocak'ta görevi devreden Donald Trump, başkanlığı döneminde obama yönetiminin Türkiye'ye Patriot savunma sistemini satmadığını, Türkiye'nin de bu yüzden Rusya'dan S-400 füzelerini satın aldığını söylemişti. Ancak Pentagon'dan son gelen açıklamalar çok farklı.
 
"Türkiye'nin son 10 yılda ABD'den Patriot savunma sistemi satın almak için çok sayıda fırsatı vardı ama bunun yerine Rusy'ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan S-400'ü seçtiler". Bu sözleri, basın brifinginde Pentagon Sözcüsü John Kirby sarf etti.
 
Peki, o dönemde ne oldu?
 
2011'de başlayan Suriye iç savaşı sonrası Türkiye NATO’dan atrıot istedi. Talebi karşılandı ama savaşın en kızıştığı dönemde patrıotlar çekildi. Türkiye o dönemde Washington’a başvuruda bulundu.
 
Yıl 2015'e gelindiğinde Türkiye’nin Suriye sınırında terör koridoru kurulmak istendi. Barack obama döneminde ABD, PKK’nın Suriye kolu YPG'ye destek vermeye başladı. Obama'nın Ankara’ya tavrı kötüydü.
 
Ve Türkiye’nin ABD’den vazgeçmesi... Patrıotların verilmemesi sonrası rusya'ya yönelmesi... Moskova'dan S-400'leri satın alması.
 
 
 

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