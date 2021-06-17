Türkiye “motosiklet üssü” olma yolunda!

Pandemi süreci ile mobilitenin önemi hızla artarken, bireysel kullanıma izin veren, ucuz, hızlı, ekonomik ve çevreci ulaşım aracı olan motosikletlerde talep artışı hız kesmedi. Bu hızlı artış, ticari taleplerinde etkisi ile özellikle 250 cc altında yaşanırken, Türkiye’de motosiklet sektörü geçen seneye göre yüzde 73,7 büyüdü. Ticari olarak kuryelerin kullandığı 100-125 cc aralığındaki artış oranı 2020’de yüzde 40 iken 2021 ilk çeyreğinde 194 oldu. 50cc’deki motosiklete ulaşılmada kolaylık, B sınıfı ehliyet ile kullanılabiliyor olması ve pandemi pazara yeni kullanıcıların katılmasını sağladı. Bir sonraki aşama olan daha yüksek cc gruplarına geçişlerin de kolaylaştığı gözlemlendi.

Büyük endüstri olmalıyız



MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) Başkanı Başarı Erbaş otomotivden sonra önemli bir ikinci iş gücü olan motosiklet sanayisinin ülkemizde bir endüstri haline gelmesi için ciddi adımlar atmak istediklerini söyledi. Coğrafi konum ve genç, kaliteli iş gücü avantajları ile motosiklet pazarını bir endüstri haline çevrilebileceğini söyleyen Erbaş şunları aktardı:



“Türkiye’de motosiklet sanayii gerekliliğinden yola çıkarak Kalkınma Planlarında yer alması gereken motosiklet politikası, ekonomik ölçekte üretebilen, sürdürülebilir rekabet gücü olan, yeni teknolojiler uygulayan ve ihracata yönelik yeni bir pazar olmamızı hedeflemelidir. Uluslararası bir danışmanlık şirketi ile bir yol planı hazırladık ve bunu kısa sürede Ankara’daki ilgili mercilerle paylaşacağız.“



Ehliyet regülasyonu pazarı destekler



Erbaş, Avrupa’daki örneklere benzer şekilde ehliyet regülasyonun 50cc yerine 125cc’ye kadar kapsamasının birçok kişiye istihdam sağlayan ve yatırım fırsatları yüksek olan motosiklet sektörünü daha ileriye taşımak için bir fırsat olduğunun altını çizdi. Erbaş şöyle devam etti:



“Avrupa'nın çoğu ülkesinde B lisans sahibi kişilerin A1 motosikletleri kullanmalarına izin verilmekte. Kayıtlı motosiklet sayısının 3,5 milyona ulaştığı dikkate alınarak, motosiklet hız sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve özellikle L3e kategorisi için mevcut hız sınırlarının otomobile verilen (80,90,120 km/s) değerlere getirilmesi zaruret haline geldi.”



Pazar 600 binlere çıkabilir



MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk ücretsiz motosiklet park alanları, şehir içlerindeki ışıklarda ön tarafta iki tekerlekli araçlara ayrılmış bölümler, karayollarındaki sağ şerdin iki tekerlekli araçların geçişine kolaylık sağlayacak düzenlemeler yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Geleneksel bariyerlerin iyileştirilmesi gibi yapılacak iyileştirmelerin motosikletin farkındalığının artmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Öztürk ,”Gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla 5 yıllık plan içerinde pazarın 600 bin adetin üzerine çıkması sağlanabilir. Yerli üretimi destekleyecek regülasyonlar ve alt yapı çalışmaları elektrikli otomobilde çizilen dünya vizyonu ile paralel motosikletin de ele alınması sağlayacak. Yabancı yatırımları ülkemize çekecektir.”



Satışlar büyümeyi sürdürecek



Yamaha Türkiye Genel Müdürü Bora Cansever Toplam trafiğe çıkan motosiklet sayısının 200 bini geçerek son 15 yılın en yüksek plaka kaydına ulaşıldığının söyledi. 2021 ve 2022’de motosiklet pazarının büyümeyi sürdürmesini beklediklerini söyleyen Cansever “Pandemi ile başlayan bireysel ulaşım ihtiyacı, insanların trafik kalabalığından motosiklet ile rahatça kaçabilmesi, kendisine ayıracak bireysel zamanının artması gibi faktörler satışları tetiklemeye devam edecek” diye konuştu. Yılın ilk 5 ayında 6 bin adet satış yaptıklarını, yılsonu hedeflerinin 12 bin olduğunu ifade eden Cansever Ağustos sonrasında R 7, XSR 125, NMAX 155 VE XMAX 250 modellerinin satışa sunulacağını vurguladı.