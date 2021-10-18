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Türkiye mobil kullanımda Avrupa'da lider oldu

18 Ekim 2021 Pazartesi - 16:54 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 16:54

Yeni yayımlanan bir rapora göre Türkiye’de toplam internet abonesi bir önceki yıla oranla arttı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) tarafından hazırlanan bu yeni rapor, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri başlığıyla yayımlandı.


Rapora göre Türkiye 577 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkeleri arasında lider oldu.
 
Türkiye’nin ardından Finlandiya, Portekiz, Danimarka, Avusturya ve İsveç birbirini takip etti. Toplam internet abonesi de bir önceki yılın çeyreğine göre yaklaşık 2.1 oranında arttı.
 
2008 yılında 6 milyon olan geniş bant abone sayısı 2021 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 86 milyona dayandı. Bu yılın üçüncü çeyreğine göre mobil bilgisayar ve cepten internet abonesi sayısı yüzde 2.2 artarak yaklaşık 70 milyona ulaştı.
 

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Türkiye mobil kullanım BTK
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