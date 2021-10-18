Türkiye mobil kullanımda Avrupa'da lider oldu

Rapora göre Türkiye 577 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkeleri arasında lider oldu.
Türkiye’nin ardından Finlandiya, Portekiz, Danimarka, Avusturya ve İsveç birbirini takip etti. Toplam internet abonesi de bir önceki yılın çeyreğine göre yaklaşık 2.1 oranında arttı.
2008 yılında 6 milyon olan geniş bant abone sayısı 2021 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 86 milyona dayandı. Bu yılın üçüncü çeyreğine göre mobil bilgisayar ve cepten internet abonesi sayısı yüzde 2.2 artarak yaklaşık 70 milyona ulaştı.