Türkiye-Mısır görüşmesi sonrası son dakika açıklaması

Türkiye ve Mısır heyetlerinin Kahire'de yaptığı istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirildiği bildirildi
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Mısır'ın istişarelerin ilk turunun sonuçlarını değerlendireceğini ve müteakip adımları kararlaştıracağını bildirdi.
'SAMİMİ HAVADA GERÇEKLEŞTİ'
Dışişleri Bakanlığı, Mısır ile yapılan görüşmelerle ilgili, "İkili ilişkiler, Suriye, Libya ve Irak'taki durum ele alındı. Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur.
Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır.