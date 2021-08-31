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Türkiye-Mısır görüşmeleri hakkında son dakika açıklaması

DHA |  31 Ağustos 2021 Salı - 13:02 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 13:17

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Mısır Siyasi İstişarelerinin ikinci turunun 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Mısır Siyasi İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacaktır" denildi.

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