Türkiye milli takım maçı hangi kanalda saat kaçta? Türkiye Hollanda milli maçı şifreli mi?

Türkiye Hollanda milli maçı saati, mücadelenin olacağı kanal merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı konuk edecek. A Milli Futbol Takımı'nda maç öncesi yapılan antrenmanda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Peki Türkiye Hollanda milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Türkiye milli takım maçı hakkında merak edilenler…

Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu kapsamında Hollanda ile karşılaşacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 313'ü resmi, 273'ü özel 586 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 222 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 255'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 775 gol attı, kalesinde 837 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 586 karşılaşmanın 505'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

TÜRKİYE HOLLANDA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Türkiye Hollanda maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. İngiliz hakem Michael Oliver’in yöneteceği maçta TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ İSİM KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Nazım Sangare ile İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nazım ve İrfan Can, ay-yıldızlı takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrıldı.

TÜRKİYE İLE HOLLANDA 13. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında karşılaşacağı Hollanda ile tarihte 13. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 12 maçtan 3'ünü Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.