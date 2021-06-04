Türkiye merak ediyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi duyurdu

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün Zonguldak 'ta her biri birbirinden güzel bir dizi program vesilesiyle bir araya geldik. Buradan Zonguldak Belediyemize ayrıca bu süreci yakından takip ettiği için teşekkür ediyor, akabinde belediyemizi de ziyaret etmek suretiyle şehrimize yapılan hizmetleri dinleme imkanı bulduk.

Bu ziyaret sırasında Deniz Kurdu 2021 tatbikatına bağlanarak kahraman askerlerimize başarılar diledik. TSK 'mızın en kapsamlı tatbikatlarından olan Deniz Kurdu sayesinde denizlerimizdeki harekat kabiliyetimizi görme ve geliştirme imkanı buluyoruz.

'TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK ETMEK İÇİN FİLYOS'TAYIZ'

Belediyedeki programımızın ardından kendi alanında Avrupa 'nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası'nın heyecanını yaşadık. Türkiye'nin ilk biyomaskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım gaz maskeleri de burada üretilecek. Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız, heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği tesisleri gezdik, sunumları dinledik.

Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Yani draftı itibarıyla da gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye'nin en büyük limanı konumunda. Buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız.

Ülkemizin en büyük üç limanından biri olan Filyos, yılda 25 milyonluk kapasitesiyle ihracatımıza çok önemli katkı sağlayacaktır. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat; işte şimdi bütün bunların hepsinin temerküz edeceği yer burasıdır.

İşte önce ilk çeyrek büyüme rakamlarımız, ardından mayıs ihracat rakamlarımız yine yeni rekorlarla açıklandı. Yine ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik büyümenin devam edeceğinin ispatı mayıs ayında 16 buçuk milyar dolar olarak gerçekleşen ihracattır. Böylece yılın ilk 5 ayındaki ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 85 milyar doların üstüne çıkmıştır.