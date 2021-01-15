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Türkiye Mali'deki terör saldırısını kınadı

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 1:51 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 1:51

Dışişleri Bakanlığı, Afrika ülkesi Mali'de 4 askerin hayatını kaybettiği Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) yönelik saldırıyı kınadı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Timbuktu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA'da görevli Fildişi Sahili'nden dört askerin hayatını kaybettiği ve beş askerin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
 
Fildişi halkına ve hükümetine taziyelerin iletildiği açıklamada, "Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Fildişi halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı Afrika Birleşmiş Milletler
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