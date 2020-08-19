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Türkiye: Mali Cumhurbaşkanı derhal serbest bırakılsın

AA |  19 Ağustos 2020 Çarşamba - 9:57 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 10:24

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, cumhurbaşkanı ve diğer siyasetçilerin istifaya zorlanmasından derin endişe duyulduğu belirtildi: "Anayasal düzene bir an önce geri dönülmesi yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz. BM, Afrika Birliği ve ECOWAS’ın bu amaçla yürüttüğü çabaları destekliyoruz."


Dışişleri Bakanlığı, Mali'de dün silahlı kuvvetler  içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu, Cumhurbaşkanı İbrahim  Boubacar Keita'nın, parlamento ve hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasının  "derin endişe ve üzüntüyle" karşıladığını bildirdi.  
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dost ve kardeş Mali'de iç  barış, güven ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı  Keita ve tutuklu bulunan diğer üst düzey yetkililerin derhal serbest  bırakılmaları ve ülkede anayasal düzene bir an önce dönülmesi yönündeki güçlü  beklenti vurgulandı.
 
Açıklamada, "Mali'de dün silahlı kuvvetler içerisindeki bir grup  tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın,  parlamento ve hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve  üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.
 
Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği ve Batı Afrika  Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) bu amaçla yürüttüğü çabaları desteklediği  kaydedilen açıklamada, "Türkiye, içinden geçtiği bu zor dönemde dost ve kardeş  Mali'nin yanında yer almaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Cumhurbaşkanı Keita'nın istifasıyla sonuçlanan gelişmeler
Başkent Bamako yakınlarında bulunan Kati'deki askeri üssünde dün sabah  saatlerinde hareketlilik yaşanmış ve askeri araçlar başkente ilerlemişti. Ordunun  2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Keita'nın emriyle hareket  edenlerin de olduğu ifade edilmişti.
 
Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye  Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtilmişti.
 
Öğleden sonra bir grup asker tarafından alıkonularak Kati'deki üsse  götürülen Keita, devlet televizyonunda yaptığı kısa konuşmasında istifa ettiğini  duyurmuş, meclis ve hükümeti de feshettiğini açıklamıştı.
 
Muhalif gruplar mayıstan bu yana Keita'nın istifası talebiyle birçok  eylem düzenlemişti. ECOWAS, muhaliflerle Keita'yı diyalog masasına oturma  teklifinde bulunmuş ancak muhalifler bu öneriyi reddetmişti.
 
Muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün  oluşturduğu M5 RFP platformu, Keita istifa edene kadar eylemlerine devam  edeceğini duyurmuştu.
 

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