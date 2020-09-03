A Milli Futbol Takımı 291 gün sonra sahaya çıkıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubunda ilk maçına çıkıyor. Milli Takım Macaristan ile tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Takım maçı ne zaman? İşte Türkiye Macaristan maçı saati ve kanalı...

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile bugün sahasında yapacağı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçıyla, 291 gün sonra bir karşılaşmaya çıkacak. A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Milli Takımı Macaristan maçı saati ve kanalı...

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takım, gruptaki ilk maçında bu akşam Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te Macaristan ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu zorlu mücadele Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

MACARİSTAN KADROSU

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele edecek Türkiye ile karşılaşacak Macaristan Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye-Macaristan karşılaşması, 3 Eylül Perşembe günü (bugün) Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Macaristan, bu müsabakanın ardından 6 Eylül'de Rusya 'yı evinde konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marco Rossi tarafından belirlenen 25 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (Leipzig), Adam Kovacsik (MOL Fehervar)

Defans: Botond Barath, Krisztian Tamas (Honved), Barnabas Bese (Oud-Heverlee Leuven), Endre Botka (Ferencvaros), Attila Fiola (MOL Fehervar), Mihaly Korhut (Debrecen), Adam Lang (Omonia), Attila Szalai (Apollon Limassol), Willi Orben (Leipzig)

Orta Saha: Tamas Cseri (Mezökövesd-Zsöry), Daniel Gazdag (Honved), Zsolt Kalmar, Andras Schafer (DAC), Adam Nagy (Bristol City), David Siger (Ferencvaros), Dominik Szoboszlai (Salzburg)

Forvet: Benjamin Babati (Zalaegerszeg), Nemanja Nikolic (MOL Fehervar), Roland Sallai (Freiburg), Krisztian Simon (Ujpest), Adam Szalai (Mainz 05), Adrian Szöke (Heracles Almelo)

RESMİ MAÇLARDA TEK YENİLGİ

İki ülke A milli takımları arasında 6'sı resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 12 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 12 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 6 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 25 golle yanıt verdi.

Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.