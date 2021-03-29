Türkiye Letonya maçı bileti satışa çıktı! Türkiye Letonya maçı bileti nasıl alınır? Türkiye Letonya maçı ne zaman?

2022 FIFA Dünya Kupası G grubu üçüncü maçında A Milli takım sahasında Letonya'yı ağrılayacak. Türkiye Letonya'yı da yenerse 3'te 3 yapmış olacak. A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İstanbul'da Letonya ile oynayacağı müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak. Peki, Türkiye Letonya maçı bileti nasıl, nereden alınır? Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Letonya maçının detayları...

Türkiye Letonya maçı için nefesler tutuldu. Son iki maçında puan almayı başaran Türkiye, Letonya mücadelesinde galip gelmeyi ve 3'te 3 yapmayı istiyor. Öte yandan A Milli Takımımız Letonya maçıyla seyircisine kavuşuyor. Letonya mücadelesi ile Milli Takım 1,5 yıl aradan sonra seyircili ilk maçına çıkacak. Müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak. Peki, Türkiye Letonya maçı bileti nasıl, nereden alınır? Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Letonya maçının detayları...

2022 FIFA Dünya Kupası G grubu üçüncü maçında A Milli takım sahasında Letonya'yı konuk edecek. Grubun ilk maçında Hollanda 'yı 4-2'lik skorla geçtikten sonra Norveç'i İspanya 'nın Malaga kentinde 3-0'lık net bir skorla geçen Türkiye grubun üçüncü maçında Letonya'yı konuk edecek.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Letonya maçı, 30 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor 'dan canlı izlenebilecek.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TFF, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasiteyle seyirci alınacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ile HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi.

TFF maç biletleri ile ilgili açıklama yaptı:

"A Milli Takımımızın Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri bugün saat 15.00’te satışa çıkıyor. Stadyumun yüzde 15 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletler, sadece www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden alınabilecek. Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek. Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi."

TÜRKİYE LETONYA MAÇINA KAÇ SEYİRCİ ALINACAK?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi 76 bin 761. Buna göre yaklaşık 11 bin 500 seyirci Letonya maçında tribünde yer alabilecek.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU PUAN DURUMU

1- Türkiye: 6 puan

3- Norveç: 3 puan

4- Hollanda: 3 puan

5- Letonya: 0 puan

6- Cebelitarık: 0 puan