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Türkiye kripto para üretecek! 2022 yılında...

AA |  26 Ekim 2021 Salı - 14:43 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 14:53

Blokzincir tabanlı dijital Türk lirasının gelecek yıl uygulamaya konulması hedefleniyor. AA muhabirinin 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke iş birlikleri tesis edilecek ve çalışmalar sürdürülecek.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Dijital Türk Lirası  Araştırma Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, daha  yaygın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot testler yapılacak. Mevcut ve ileri  teknolojilerin dijital Türk lirası gereksinimlerine uygunluklarına yönelik  araştırma ve geliştirme çalışmaları devam edecek.
 
Programlanabilir para ve çevrim dışı ödemeler katman servislerine  yönelik teknolojik altyapı oluşturularak araştırma, geliştirme ve test  çalışmaları yapılacak. Dijital Türk lirası sisteminin ilgili diğer sistemlerle  entegrasyon çalışmalarına başlanacak.
 
ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları  imzalandı
 
Merkez Bankası buna yönelik geçen ay, ASELSAN, HAVELSAN ve  TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamıştı ve “Dijital Türk Lirası  İşbirliği Platformu” oluşturulmuştu. Projeye ilişkin stratejik ve kritik  teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında,  platformun yeni katılımlarla genişletilmesi planlanıyor.
 
Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde  prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar  kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek. Blokzincir  teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme  sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda dijital Türk lirası Ar-Ge projesi  kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanıyor. Birinci faz sonuçları, testlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile  paylaşılacak.
 
Ulaştırma ve gümrük hizmetlerinde blokzincir altyapı çalışmaları  tamamlanacak
 
Bununla birlikte, blokzincir uygulamalarının yaygınlaştırılmasına  yönelik ulaştırma ve gümrük hizmetlerinde gerekli hukuki ve fiziki altyapı  çalışmaları tamamlanacak. Blokzincir teknolojisinin gümrük ve lojistik süreçlerinde uygulama  örnekleri incelenerek, mevcut sistemlerle uygulanabilirliği ve entegrasyonu için  değerlendirme ve analiz çalışma ve projeler yürütülecek.

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