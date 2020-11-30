Türkiye koronavirüs tablosu! Koronavirüste vaka ve vefat sayısı zirvede!

Koronavirüs salgını ile ilgili Kabine'den gelecek yani önlemler gündemde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü, “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklamasının ardından gözler bugün Beştepe’de toplanan Kabine toplantısında. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak. Türkiye Kabine toplantısından alınacak kararlara odaklandı. Pek çok kişi de vaka sayılarını merak ediyor. Peki, Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Yeni yasaklar mı gelecek? Tam kapanma olacak mı? İşte son açıklanan Türkiye koronavirüs tablosu!

Koronavirüs vaka sayıları arttı. Salgın yine zirveye çıktı. Koronavirüsü ağır geçirenlere yenileri eklenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Tedbirlere uymak kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur' açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’ın geçtiğimiz cuma günü, “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklamasını yapmıştı. Bugün Beştepe’de toplanan kabinenin ana gündem maddesi de koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak. Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlendi. Yasakların nasıl olacağı ve kimleri kapsayacağı ise merak konusu. 'Mart ayında getirilen yasaklar geri mi geliyor' yorumları yapılırken son günlerde vaka sayısındaki artış da vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Yeni yasaklar mı gelecek? Tam kapanma olacak mı? İşte son açıklanan Türkiye koronavirüs tablosu!

TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi.

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ? TAM KAPANMA OLACAK MI?

Kabine toplantısının gündeminde hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, yasağın bazı illerde hafta içi de uygulanması ve büyükşehirlere seyahat kısıtlaması gibi yeni önlemler bulunuyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına üç saatlik sokak izni de kısalabilir.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak. İllerdeki son koronavirüs tablosu ve aşı çalışmaları da değerlendirilecek.