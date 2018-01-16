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Türkiye korkusu terör örgütü PYD'ye bunu yaptırdı

16 Ocak 2018 Salı - 22:16 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 22:29

Afrin operasyonu için sınırın sıfır noktasında hazırlıklarını yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere korku saldı.


Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla olası harekatın konuşulduğu bugünlerde, Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca bir dizi değişikliğe gidildiği Kilis'in Suriye sınırından görülüyor.
 
TANKLARI GÖRDÜLER, BEZ PARÇALARINI SAKLADILAR
 
Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köylerinden, terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altında bulunan Afrin'deki değişiklikler objektiflere yansıdı.
 
Sınırın karşı tarafında terör örgütü PYD/PKK mensuplarının kullandığı mevzilerde önceden görülen örgütü simgeleyen bez parçalarının Afrin'e olası harekat öncesi yerinde olmadığı gözlendi.
 
DİREKLER BOŞ
 
Yaklaşık 5 ay öncesine kadar 5 Rus bayrağının görülebildiği bölgede şu sıralar sadece bir Rus bayrağının dalgalandığı görüldü. Bölgede daha önce bayrakların asıldığı direklerin ise boş durduğu objektiflere yansıdı.

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Afrin PYD Suriye
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