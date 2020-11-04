Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) en az lise mezunu işçi alıyor! İŞKUR TKİ işçi alımı ekranı!

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) belirsiz süreli işçi alıyor. İŞKUR aracılığıyla alınacak işçi alım ilanı yayınlandı. İlana göre, Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ile Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'ne daimi iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere engelli işçi alınacak. Peki, TKİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TKİ işçi alımı başvuru şartları ne? İŞKUR TKİ işçi alımı ekranı!

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesinde faaliyet gösteren Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ve Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'ne engelli işçi alınacak. TKİ işçi alımı ilanı yayınlandı. Peki, TKİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TKİ işçi alımı başvuru şartları ne? İŞKUR TKİ işçi alımı ekranı!

TKİ işçi alım ilanı 4 Kasım itibariyle İŞKUR açık iş ilanlarında yayınlandı. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) İŞKUR aracılığıyla Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ile Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'ne daimi iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere engelli işçi alıyor.

TKİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TKİ işçi alım ilanına lise ve dengi okul mezunu düzeyinde başvuru yapanların başvuruları kabul edilecek. Alt ve üst öğrenim seviyesinde olanların başvuruları kabul edilmeyecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak.

Sınava alınacak adayların belirlenmesi için TKİ'ye bildirilen ve başvuru şartlarını taşıyan adayların ilan edilen her ünvan için 4 katı kadar noter kurasına göre belirlenecek.

TKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Noter kura çekilişi, 25 Kasım 2020 saat 10.00'da gerçekleştirilecek

Kura sonuçları, belge kontrolü ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav günü, saati, yeri ve diğer her türlü duyuruları www.tki.gov.tr, www.gli.gov.tr, www.eli.gov.tr adreslerinden ilan edilecek.