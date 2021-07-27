Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) personel alacak! İşte başvuru şartları!

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü personel alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yarışma sınavı ile 7. dereceden 5 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Başvurular 20 Ağustos'ta sona erecek. Peki, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu personel alımı başvuru şartları!

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) müfettiş yardımcısı alacak. İlan Resmi Gazete 'de yayımlandı. TKİ personel alımı ilanına göre, merkez teşkilatı teftiş kurulu başkanlığında görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 7. dereceden 5 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Peki, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu personel alımı başvuru şartları!

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak,

b) Üniversitelerin Maden, Jeoloji, Jeofizik, Kimya, Makine, İnşaat veya Elektrik Mühendisi yetiştiren fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarında görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak,

d) 2021 yılının Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir.

e) Taksirli suçlar dışında hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak,

f) ÖSYM tarafından 14-20-21 Temmuz 2019 veya 6-12-13 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSS 1 puan türünde en az 80 puan ile birlikte sınav tarihi itibarı ile İngilizce , Almanca veya Fransızca dillerinden biri olmak üzere Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan) en az 70 puan aldığına yönelik geçerli belgeye sahip olmak.

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ (TKİ) PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav öncesi istenen belgeler yayınlandı. Yazılı sınava başvurular 26 Temmuz 2021 günü saat 09:00’dan 20 Ağustos 2021 günü 23:59’a kadar www.tki.gov.tr web sitesinde duyurular bölümünde yer alan başvuru linki üzerinden yapılacak. Sınav başvurusu, adaya ait son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, KPSS Sonuç Belgesi, Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi, e-Devlet sistemi üzerinden alınacak kare kodlu mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı ile bağlantıda bulunan başvuru formu ve eklerinin kişinin kendi el yazısıyla doldurularak istenen formatta sisteme yüklenmesi suretiyle tamamlanacak. Yapılacak incelemede, aday formlarında yer alan bilgilerde tereddüt hasıl olması halinde, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri açıklanmadan önce söz konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenecek.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav, 05 Eylül 2021 günü Ankara ’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile birlikte www.tki.gov.tr internet adresinde duyurulacak ve sınava giriş belgesinde de belirtilecek.

YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

a) HUKUK: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuk (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), İş Hukuku, KİT Mevzuatı (233 ve 399 sayılı KHK)

b) KOMPOZİSYON: (Enerji Sektörü veya Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanları hakkında) konularında yazılı sınav yapılacak olup, hukuk sınavı test usulü ile olacak. Kompozisyon sınavı ise, ifade kabiliyeti, içerik bütünlüğü ve yazım kuralları açısından

değerlendirilecek.