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Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi

DHA |  14 Ocak 2021 Perşembe - 10:27 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 10:27

Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin doz Çin'in koronavirüse karşı geliştirdiği Sinovac aşısı gönderdi.


Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında yapılan işbirliği çerçevesinde bu sabah başkent Lefkoşa'ya 20 Bin doz Sinovac aşısı gönderildi. KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye'den gönderilen aşıların sabah 05:00 itibariyle ambulans uçakla Ercan Havalimanı’na ulaştığını açıkladı. Bakan Pilli açıklamasında “bu sabah saat 05.00’da Türkiye Cumhuriyeti’nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye geldi” dedi.
 
KKTC Sağlık Bakanı Pilli, ülkede  koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programının en geç 15 Ocak'a kadar başlayacağını ve marta kadar nüfusun yüzde 60'ını aşılamayı planladıklarını ifade etmişti.
 

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