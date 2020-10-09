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Türkiye Karadeniz'de NAVTEX ilan etti

09 Ekim 2020 Cuma - 8:11 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 8:11

Türkiye, ABD ile ilişkilerin gerilmesine neden olan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini denemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Rusya'dan tedarik edilen S-400 testleri için 13-16 Ekim tarihleri arasında Karadeniz'de atışlı NAVTEX mesajı yayınlandı. S-400'ler son olarak Sinop'a sevk edilirken görüntülenmişti.


Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini denemek için harekete geçti. S-400 hava savunma sistemlerinin atış eğitimi için Karadeniz'de NAVTEX ilan edildi. NAVTEX süresi 13-16 Ekim olarak belirlendi.
 
SİNOP'A GÖNDERİLİRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Sinop'a sevk edilirken görüntülenen S-400 bileşenleri arasında, komuta kontrol aracı ile birlikte füze fırlatma aracı (TEL) yer alıyordu. Sevk güzergahında çekilen farklı görüntülerde S-400 sisteminin radar bileşenleri ve füze taşıyıcı lançerler de vardı.
 
ABD'Lİ SENATÖRLER TÜRKİYE'YE YAPTIRIM İSTEDİ
Türkiye'nin S-400 sistemini kapsamlı şekilde test etmeyi planladığı yönündeki haberler üzerine, ABD'de biri Cumhuriyetçi diğeri Demokrat iki senatör, Trump yönetimine mektup yazarak, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar getirme çağrısında bulunmuştu.
 
S-400 GERGİNLİĞİ TÜRKİYE-ABD ARASINDAKİ TANSİYONU YÜKSELTMİŞTİ
Geçen yıl başta ABD ve AB ülkelerinin tepkisini çeken Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin alınması sonrasında Ankara-Washington hattında tansiyon yükselmiş ve ABD, Türkiye'yi F-35 savaş jeti programından çıkarmıştı. Fakat ABD, Türkiye'nin 2022'ye kadar F-35 parçası üretmeye devam edeceğini de duyurmuştu. ABD o dönemde Türkiye'nin Rus yapımı S-400'leri kurması durumunda yaptırım uygulanabileceğini de dile getirmişti. (Haber7)
 
 

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