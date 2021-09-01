Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2022 dünya kupası elemeleri Türkiye Karadağ maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı’mız, 2022 Dünya Kupası elemeleri dördüncü maçında Karadağ'ı konuk ediyor. G Grubu'nun 7 puanlı lideri Milliler, 6 puanlı 3 takımdan biri olan Karadağ'ı geçip zirvedeki yerini korumak istiyor. Maç Vodafone Park'ta seyircili oynanacak. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Türkiye Karadağ maçı canlı ve şifresiz mi yayınlanacak?

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Karadağ'ı konuk edecek. Heyecanla maçı bekleyenler “Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. 2022 elemelerinde 2 maç galibiyet ve 1 maç beraberlik yakalayan milliler G Grubundaki liderliğini korumayı hedefliyor. İşte 2022 dünya kupası elemeleri Türkiye Karadağ maçı…

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Milli Takımımız 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül Salı günü Amsterdam'da Hollanda ile karşılaşacak.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA (CANLI VE ŞİFRESİZ)

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor.

Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip.

Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL İLK 11

Altay, Zeki-Kaan-Merih-Umut, Okay, Cengiz-Yusuf-Hakan-Kenan, Burak