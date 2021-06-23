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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası bireysel danışmanlar alıyor!

23 Haziran 2021 Çarşamba - 12:03 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 12:04

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) personel alımı ilanları yayımlandı. Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi" nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Hibe Bileşeni kapsamında bireysel danışmanlar, iletişim uzmanı ve mali yönetim uzmanı alacak. Peki, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası bireysel danışman alımı başvuru şartları...


Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu proje kapsamında bireysel danışmanlar alıyor. 
 
 
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde: 
 
"Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi" nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT II) Hibe Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde “yarı zamanlı” istihdam edilmek üzere iki farklı pozisyonda bireysel danışman alımları gerçekleştirilecektir."
 
İletişim Uzmanı (Bireysel Danışman) Alımı İlanı 
 
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi" nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT II) Hibe Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde “yarı zamanlı” istihdam edilmek üzere “İletişim Uzmanı” alımı gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2021’dir. 
 
Mali Yönetim Uzmanı (Bireysel Danışman) Alımı İlanı 
 
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi" nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT II) Hibe Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde “yarı zamanlı” istihdam edilmek üzere “Mali Yönetim Uzmanı” alımı gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2021’dir.
 
 
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR? 
 
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na son başvuru tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi. Başvurular İngilizce alınacak. İlanların altında bulunan “İş Tanımı” incelenmeli, özgeçmiş formatı için aşağıda bulunan “Özgeçmiş Formu” indirilip doldurulmalıdır. Başvuru internet üzerinden alınacak. Adaylar “Başvurulan Pozisyon” sekmesinden başvurulacak ilan seçerek, “Özgeçmiş Formu” yüklenerek “Başvur” sekmesinden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na iletilmelidir.
 
 

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