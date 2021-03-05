Türkiye kahramanlarını uğurladı... Ankara'da şehitler için acı veda...

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzendi. Şehitler için Ankara’da Cuma namazını müteakip devlet töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Erdoğan, ''Tabi şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile, duruşu ile çok farklı bir insandı Tüm milletimize Rabbimden sabırlar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 11 asker için Ankara 'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da katılımıyla devlet töreni düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydın yer (49), Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (36), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34), Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (37), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (49), Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu (40), Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz (28), Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (29), Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45), Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci (33) şehit olurken, 2 asker yaralandı. Şehit 11 askerin cenazesi, Elazığ 'da düzenlenen törenin ardından, Ankara'ya getirildi.

DEVLET ERKANI KATILDI

Şehit 11 asker için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camiinde devlet töreni düzenlendi. Cuma namazı sonrası düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri, şehitlerin aileleri ve yakınları katıldı. Türk bayraklarına sarılı tabutları yan yana konulan şehitlerin cenaze namazları, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı ve İbrahim Hilmi Karslı tarafından kıldırıldı.

ERDOĞAN: RABBİM BİZLERE DE BU MAKAMI İNŞALLAH NASİP EDER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazlarının kılınması ardında şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın tabutunun başına geçerek konuşma yaptı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu musalla taşında ebediyete uğurladığımız, hakka uğurladığımız şehitlerimize son buluşmamızda temenni ediyorum ki; Rabbim bizleri Liva-ül hamd ismiyle müsemma sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun.

Tabii şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile gerçekten duruşuyla çok çok farklı mütevazı bir insandı. Yanındaki kardeşlerimle beraber çıktıkları bir yolculuk esnasında meydana gelen bu elim kaza ile emaneti sahibine temsil ettiler. Biz bir şeye inanıyoruz; Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler; ancak siz bilemezsiniz. 11 şehidimizi hakka uğurlarken biz diri olan bu şehitlerimizle şimdi inşallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tüm aileye, ordumuza, milletimize Rabbimden sabırlar diliyorum.

Teskiyeyle bu cenaze namazına katılan tüm kardeşlerimiz zaten sizler özellikle teskiye ettiniz. Çünkü onlar bizim için bir yolculuktaydılar. Ve bu yolculukta da mukaddet olan ölümle karşı karşıya kaldılar. Hepimiz için mukadder olan bir ölüm var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Hele hele din uğrunda, vatan uğrunda bu makama kavuşmak her yiğidin karı değil. Rabbim bir mükâfat olarak bunu bizlere lütfederse ne kadar güzel. Temenni ederim ki Rabbim bizlere de bunu nasip eder."

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Erdoğan'ın konuşmasının ardından şehitlerin cenazeleri, silah arkadaşları tarafından omuzlarda top arabalarına taşındı. Bu sırada şehitlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. 11 şehitten Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın cenazeleri toprağa verilmek üzere Ankara Cebeci Şehitliği'ne götürüldü. Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun cenazesi Kırıkkale , Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenazeleri Kahramanmaraş 'a, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in cenazesi Afyonkarahisar , Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi Amasya ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin cenazesi ise toprağa verilmek üzere Kayseri 'ye uğurlandı.

AKAR: HAVA ŞARTLARI

Milli Savunma Bakanlığı “Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir” açıklaması yaptı. Elazığ’a giderek 8. Kolordu Komutanlığı’nda bilgi alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gece yaptığı açıklamada “İlk bilgilere ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir” dedi. Helikopter kazasıyla ilgili kaza kırım raporunun hazırlanması oldukça uzun sürebilir.

ERDOĞAN, ŞEHİT GENERALİN OĞLUYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi aldı, taziyelerini iletti. Erdoğan, şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Erbaş’ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da taziye mesajları yayınladı.

11 ASKERİN ŞEHİT DÜŞMESİ TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde 11 askerin şehit düşmesi Türkiye'yi yasa boğdu.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 asker, geride gözü yaşlı aileler bıraktı.

Türkiye'yi yasa boğan helikopter kazasında şehit düşen askerlerin öz geçmişleri şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadeleye ve insansız hava araçlarının geliştirilmesine destek veren 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 1962 yılında Yozgat 'ın Yerköy ilçesinde doğdu. Kara Harp Okulundan 1984 yılında mezun olduktan sonra çeşitli birliklerde görev yapan Erbaş, 2008'de tuğgeneralliğe, 2012'de tümgeneralliğe, 2016'da korgeneralliğe terfi etti. Erbaş, 2017 yılında 8. Kolordu Komutanlığına atandı. Şehit Erbaş, Ziynet Erbaş ile evli ve 2 çocuk babasıydı.

Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, 1972'de Ankara'da dünyaya geldi, 1996 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. Şehit Aydınyer, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal 12 Nisan 1984'te Mardin'de doğdu. Uysal, 2006 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu, 2020'de 3'üncü Havacılık Alay Komutanlığına atandı. Şehit Uysal evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş 21 Temmuz 1985'te Ankara'da doğdu. Kara Kuvvetleri Havacılık Okulundan 2011'de mezun olan Kureş, 2017 yılı genel atamaları ile 3'üncü Havacılık Alay Komutanlığına atandı. Kureş evli ve 1 çocuk babasıydı.

Yüzbaşı Salih Sarıoğlu 16 Eylül 1987'de Ankara'da doğdu, 2010 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. Sarıoğlu evliydi.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir 12 Ekim 1972'de Kahramanmaraş'ta doğdu. Demir evli ve 3 çocuk babasıydı.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nazmi Yılmaz 10 Ekim 1993'te Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dünyaya geldi. Topçu ve Füze Okulundan 2015 yılında mezun olan Yılmaz, 2018 yılı genel atamalarıyla 8. Kolordu Komutanlığına atandı. Yılmaz evli ve bir çocuk babasıydı.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu 15 Mayıs 1981 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından 2005 yılında mezun oldu. Şehit Umulu evli ve 3 çocuk babasıydı.

Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek 1992'de Afyonkarahisar'da doğdu, 2019 yılında Kara Havacılık Okulundan mezun oldu. Şehit Karadirek evli ve bir çocuk babasıydı.

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül 23 Eylül 1976 tarihinde Amasya'da doğdu. Dağ Komando Okulundan 2001'de mezun olan Gül 2020 yılında 51'inci Komando Tugay Komutanlığına atandı. Gül evli ve 2 çocuk babasıydı.

Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci 9 Aralık 1988 yılında Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde doğdu, 2014'te Piyade Okul Komutanlığından mezun oldu. Demirci bekardı.

Bingöl'den Bitlis 'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

ŞİMDİYE KADAR 37 ŞEHİT