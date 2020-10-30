Türkiye İzmir için tek yürek! Herkes seferber oldu!

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin dört bir yanından yardım haberleri geliyor.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir 'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası birçok şehirde belediye ve valilikler yardım için harekete geçti. İstanbul İstanbul Valiliği, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili yardım koordinasyon çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, Ege Denizi-Seferihisar merkezli gerçekleşen deprem sonrasında İçişleri Bakanlığının talimatları ve AFAD Başkanlığının talepleri doğrultusunda, İstanbul Valiliği koordinasyonunda İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin çalışmalarına başladığı bildirildi. Açıklamada, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gönderilen ekip ve ekipmana ilişkin şu bilgiler verildi: "İstanbul AFAD İl Müdürlüğünden 30 arama ve kurtarma personeli, 7 araç ve 2 arama ve kurtarma köpeği; İBB İtfaiye'den 100 İtfaiye, 32 lojistik destek personeli, 10 itfaiye aracı, 2 otobüs; AKUT 'tan 23 arama ve kurtarma personeli ve 4 arama ve kurtarma aracı; İHH'dan 70 arama ve kurtarma personeli ve 2 arama ve kurtarma aracı, GEA'dan 35 arama ve kurtarma personeli, 6 arama ve kurtarma aracı; Kızılay 'dan 3 lojistik destek personeli ve 1 ikram aracı; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 teknik personel ve 8 araç; UMKE'den 14 sağlık personeli, 1 keşif aracı, 1 ambulans, 2 personel barınma çadırı, 1 tam donanımlı sahra hastanesi iç donanımı; Bahçelievler Belediyesinden 15 arama ve kurtarma personeli, 2 araç; Kadıköy Belediyesinden 22 arama ve kurtarma personeli ve 2 araç; Tuzla Belediyesinden 20 arama ve kurtarma personeli, 2 araç; Arnavutköy Belediyesinden 9 arama ve kurtarma personeli, 1 araç; Sultangazi Belediyesinden 13 arama ve kurtarma personeli, 1 otobüs; Çekmeköy Belediyesinden 10 arama ve kurtarma personeli ve 2 araç; MAKUT'tan 11 arama ve kurtarma personeli, 2 araç; YARKUR'dan 12 arama ve kurtarma personeli, 1 otobüs; Toplumsal Afet Derneğinden 20 arama ve kurtarma personeli; İstanbul Arama Kurtarma Derneğinden 10 arama ve kurtarma personeli deprem bölgesine hareket etmiştir." Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Kırşehir ve Niğde Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Kırşehir ve Niğde'den İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve UMKE personeli, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderildi. Sivas AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, 2 araçla deprem sonrası gerekli teçhizatla bölgeye sevk edildi. Kara yolu ile Ankara 'ya giden ekipler, hava yoluyla İzmir'e ulaşacak. Sivas UMKE'den de 10 kişilik ekip de tam teçhizatlı 2 araçla bölgeye hareket etti. Kırıkkale Kırıkkale AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik arama kurtarma ekibi ve bir araç da İzmir'e sevk edildi. Ayrıca 8 kişiden oluşan 1 UMKE ekibi ile 1 ambulansın yola çıktığı öğrenildi. Kayseri Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 6 sağlık personeli ve 2 tam donanımlı ambulans görevlendirildi. Ayrıca, AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 5 arama kurtarma personeli ile kentsel kurtarmada kullanılan araç yola çıktı. Kara yolu ile Ankara'ya giden ekipler, hava yoluyla İzmir'e hareket edecek. Kırşehir Kırşehir'den depremin yaşandığı İzmir'e 1 UMKE aracı, 1 ambulans ve 7 sağlık personeli gönderildi. İl Sağlık Müdürü Ali Bulut Sağlık Bakanlığı 'nın talimatı doğrultusunda Kırşehir'deki sağlık personelinin teyakkuz haline getirildiğini bildirdi. Niğde Niğde’den depremin yaşandığı İzmir’e İl Sağlık Müdürlüğünce tahsis edilen 1 ambulans ile 3 sağlık personeli gönderildi. Elazığ Elazığ Belediyesi, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem nedeniyle İzmir'e bir tır yardım malzemesi gönderdi. 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ 'da, belediye tarafından İzmir'deki vatandaşlar için yardım malzemesi hazırlandı. Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı görevlileri, içerisinde yorgan, yatak, battaniye, gıda, giysi, çocuk bezi, dezenfektan ve maske gibi malzemeler bulunan yardım kolilerini tıra yükledi. Yardım tırı, depremzedelere ulaştırılmak üzere İzmir'e uğurlandı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halinizden en iyi biz anlarız. Şehidimiz Fethi Sekin'in emaneti olan İzmir'imize gönderilmek üzere yardım tırlarımız hazırlanıyor. İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Çorum, Çankırı, Amasya ve Kastamonu

Çorum, Çankırı, Amasya ve Kastamonu'dan, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir'e ekip gönderildi.

Çorum AFAD Müdürü Elvan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 arama kurtarma uzmanının lojistik araç ve minibüsle Çorum'dan Ankara'ya hareket ettiğini söyledi.

Kaya, ekibin Ankara'dan hava yoluyla İzmir'e ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına katılacağını kaydetti.

Çankırı AFAD'a ait 4 personel ile kurtarma aracı, İl Sağlık Müdürlüğüne ait 3 personelden oluşan ambulans ve 4 personelden oluşan UMKE ekibi de bölgeye sevk edildi.

Kastamonu UMKE tarafından bölgeye 1 ambulans, 2 lojistik ve 1 UMKE aracı olmak üzere 4 araç ile 4 ekip ve 14 personel yönlendirildi.

Amasya'dan 1 UMKE aracı ile İl AFAD Müdürlüğüne bağlı 2 araç, deprem haberinin alınmasının ardından 12 personelle İzmir'e hareket etti.

Diyarbakır, Mardin ve Batman

Diyarbakır, Mardin ve Batman'dan arama kurtarma ekipleri ve ekipmanı, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderildi.

Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 10 personel, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile enkaz görüntüleme ve sismik dinleme cihazları, tahkimat setleri, jeneratör, ayırıcı ve kesici aletler, 2 kazıcı delici ve aydınlatma projektörleri deprem bölgesine sevk edildi.

Mardin’den de 3 hasar tespit ekibi yönlendirildi. Arama kurtarma, sağlık ve itfaiye ekipleri ise talimat gelmesi halinde bölgeye hareket etmek üzere teyakkuz halinde bekliyor.

Batman'da ise AFAD'a bağlı tam donanımlı 2 araç ve 10 personel, hava yoluyla İzmir'e hareket etti.