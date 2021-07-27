Türkiye İtalya voleybol maçı sonucu! A Milli Kadın Voleybol maçı kaç kaç bitti?

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki ikinci maçına İtalya ile oynuyor. Türkiye gruptaki ilk maçında Çin'i set vermeden geçerken, İtalya karşısında aynı galibiyeti almanın peşinde. Türkiye İtalya voleybol maçı sonucu ne oldu, maç bitti mi? Şifresiz olarak yayınlanan Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle…

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda artarak devam ediyor. Çin'i yenen Filenin Sultanları, ikinci maçına İtalya’ya karşı mücadele veriyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya karşısında da galibiyet kazanmak istiyor. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı bitti mi, sonucu belli mi?

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçına İtalya karşısında çıkıyor. Türkiye İtalya voleybol maçı, bugün saat 10.25'de başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ?

Türkiye İtalya voleybol maçı bitti. 4. Set oynanan maçta İtalya 3 set alarak maçtan galibiyet ile ayrıldı.

Türkiye 1 İtalya 3 sayı ile maçı tamamladı.

Milli takım 29 Temmuz'da ABD ile, 31 Temmuz'da Arjantin ile 2 Ağustos'ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.Türkiye kadrosu: Simge, Cansu, Tuğba, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Naz, Meryem, Eda, Zehra, Ebrar

İtalya kadrosu: Sorokaite, Malinov, de Gennaro, Folie, Orro, Bosetti, Chirichella, Danesi, Fahr, Pietrini, Sylla, Egonu