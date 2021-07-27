27 Temmuz 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.349 0.00 EURO 10,0990 -0.07
USD 8,5590 0.08 ALTIN 494,210 -0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Türkiye İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye voleybol maçı saati!

Türkiye İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye voleybol maçı saati!

27 Temmuz 2021 Salı - 9:31 | Son Güncelleme : 27 07 2021 - 9:32

Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek oyunlara galibiyetle başlamıştı. Olimpiyatları yakından takip eden milyonlar Türkiye İtalya voleybol maçı ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye İtalya voleybol maçı 2021 ve TRT Spor yayın akışı ve TRT Spor Canlı Yayın Bilgileri!


2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin gözü Filenin Sultanları'nın bugün çıkacağı İtalya maçında olacak. Olimpiyatlardaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup ederek oyunlara galibiyetle  A Milli Kadın Voleybol Takımı galibiyetini pekiştirmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye İtalya voleybol maçı 2021 ve TRT Spor yayın akışı ve TRT Spor Canlı Yayın Bilgileri!
 
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
 
Filenin Sultanları, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçını 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, Türkiye saaati ile 10.25'te başlayacak.
 
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
 
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları boyunca A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
 
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ
 
27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya
 
29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD
 
31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin
 
2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya
 

ETİKETLER

Türkiye İtalya voleybol maçı Filenin Sultanları maçı Türkiye voleybol maçı Türkiye maçı saat kaçta Voleybol maçı saat kaçta TRT Spor yayın akışı Türkiye İtalya voleybol maçı 2021 TRT Spor Canl Türkiye İtalya maçı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Milli Kadın Voleybol Takımı A Milli Kadın Voleybol Takımı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.