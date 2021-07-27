Türkiye İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye voleybol maçı saati!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin gözü Filenin Sultanları'nın bugün çıkacağı İtalya maçında olacak. Olimpiyatlardaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup ederek oyunlara galibiyetle A Milli Kadın Voleybol Takımı galibiyetini pekiştirmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye İtalya voleybol maçı 2021 ve TRT Spor yayın akışı ve TRT Spor Canlı Yayın Bilgileri!
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Filenin Sultanları, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçını 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, Türkiye saaati ile 10.25'te başlayacak.
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları boyunca A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ
27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya
29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD
31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin
2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya