Türkiye İtalya Voleybol maçı ne zaman? 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye İtalya maçı tarihi

2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında A Milli Kadın Voleybol takımımız ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i parkede yerle bir etti. A Milli Kadın Voleybol takımının performansı göz doldururken sporseverler de Türkiye İtalya maçının oynanacağı güne kilitlendi. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman? Türkiye İtalya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye İtalya maçı tarihi!
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye İtalya Voleybol maçı 27 Temmuz Salı günü saat 10.25'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
Filenin Sultanları, B Grubu’nda son olimpiyat şampiyonu Çin’in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.
Ev sahibi Japonya’nın bulunduğu A Grubu’nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor.