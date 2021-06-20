Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye İsviçre maçı kadrosu ve maçın detayları!

EURO 2020 maçları devam ediyor. EURO 2020'ye kötü bir başlangıç yapan Türkiye, İtalya ve Galler karşılaşmalarını kaybederek bir üst tura çıkma şansını oldukça zora soktu. . Gözler Türkiye İsviçre maçına çevrilirken A Milliler, EURO 2020’de yoluna devam edebilmek için son 4 biletten birini kapmak zorunda. Peki, Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İsviçre maçı hangi kanalda? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye İsviçre maçı kadrosu ve maça ilişkin detaylar...
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
EURO 2020'de A Milli Takım gruptan çıkabilmek için hesaplar yapıyor. Kritik maç İsviçre ile oynanacak. Gözler İsviçre maçına çevrildi. -5 averajı bulunan Türkiye İsviçre’yi farklı yenmek zorunda. Sonrasında ise Belçika’nın Finlandiya’ya, Ukrayna’nın Avusturya’ya fark atması, Hırvatistan-İskoçya maçının berabere bitmesi gerekiyor. Türkiye, İtalya ve Galler karşılaşmalarını kaybederek bir üst tura çıkma şansını oldukça zora soktu. Gruptan çıkmak için en iyi üçüncüler arasında yer alması gereken Türkiye’ye bugün İsviçre karşısında alacağı galibiyeti de yetmeyecek. A Milli Takım’ın gruptan çıkabilmek için en iyi üçüncülük yarışında olan diğer ülkelerin alacağı sonuçları bekleyecek. Türkiye’nin en iyi üçüncüler arasında yer alması için İsviçre’yi farklı yenip bu averajı düzeltmesi gerekiyor. Türkiye’nin şu andaki üçüncülere göre en az 4 gollü bir galibiyete ihtiyacı olacak.
İSVİÇRE TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve bugün TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Ay-yıldızlı ekipte Umut Meraş, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).