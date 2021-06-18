Türkiye İsviçre maçı hangi gün saat kaçta? Türkiye İsviçre maçı ne zaman 2021, hangi kanalda?

Milli Takım için EURO 2020 grup mücadelesindeki son karşılaşma olan İsviçre Türkiye maçında A milli takımımız İsviçre karşısında kozlarını paylaşacak. Peki, İsviçre Türkiye maçı ne zaman oynanacak? Türkiye İsviçre maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İsviçre Türkiye milli maçı ile EURO 2020 A Grubu'nda son karşılaşma olacak. Puan alamamış Türkiye, bu mücadeleden galibiyet elde ederse üçüncü sıraya yerleşecek. 3. Olabilirse üst tura çıkma ihtimali devam edecek. Galibiyetin dışında atılan gol sayısı oldukça önemli. Peki, İsviçre Türkiye maçı ne zaman? Türkiye İsviçre maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

İSVİÇRE TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 son mücadelesinde İsviçre, Türkiye ile karşılaşacak. 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenecek.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre'yi 3-0 yendi.

Turnuvanın ev sahiplerinden İtalya, başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan A Grubu ikinci maçında, İsviçre ile karşılaştı.



26. dakikada sağ kanattan atağı sürükleyen Berardi, son çizgiye kadar inip topu ortaya çıkardı. Geriden gelen Locatelli, altı pasta topa dokunarak İtalya'nın 1-0 öne geçmesini sağladı.



Locatelli, 52. dakikada kendisinin ve İtalya'nın 2. golünü kaydetti. Barella'nın pası sonrası kaleyi cepheden gören Locatelli, ceza yayından yaptığı vuruşla topu kaleci Sommer'in bakışları altında filelere gönderdi.



İtalya, Immobile'nin 89. dakikada ceza sahasının dışından attığı golle mücadeleyi 3-0 kazandı.



Gol yemeden üst üste 10. galibiyetini alan İtalya, grupta 2'de 2 yaparak EURO 2020'de son 16 turuna çıkmayı garantileyen ilk takım oldu.