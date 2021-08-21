Türkiye İsveç voleybol maçı ne zaman? Türkiye İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli maç takvimi!

Milli maç heyecanı için gözler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na çevrildi. Türkiye İsveç voleybol maçı için nefesler tutuldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İsveç ile karşı karşıya geliyor. Sporseverler Avrupa Voleybol şampiyonası maçı saati ve gününü merak ediyor. Peki, Türkiye İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye İsveç maçı detayları...
TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye İsveç voleybol maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 20:30'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
VOLEYBOL MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye