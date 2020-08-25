Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personel alıyor! TÜİK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uzman olarak yetiştirilmek üzere 50 personel alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylarda istatistik, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, bilgisayar veya yazılım mühendislikleri ile endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.
TÜİK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Söz konusu adayların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TÜİK'in internet sitelerindeki sınav ilanını inceleyerek, TÜİK Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekiyor.
Başvuru için 25 Ağusto 2020 tarihinden itibaren 04 Eylül 2020 günü Saat 18:00’a kadar Türkiye İstatistik Kurumu Personel Daire Başkanlığına başvurulması gerekiyor.
İlanda adaylara HES kodu uyarısı yapıldı. Duyuruda adayların kuruma gelirken; Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 17/08/2020 tarihli ve 2020/68 sayılı Kararı'nın 7. maddesi uyarınca, "Hayat eve sığar (HES)" uygulamasından alacakları kod ile birlikte gelmeleri istendi.