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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personel alımı! TÜİK personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 16:16 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 16:21

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alıyor. Peki, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personel alımı ilanı...


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere Bilişim
Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı'na sözleşmeli bilişim personeli alıyor. Peki, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personel alımı ilanı...
 
Türkiye İstatistik Kurumu Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı, Bilişim
Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sınavla 7 sözleşmeli bilişim personeli alıyor.
 
TÜİK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 
 
TÜİK'in Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, başvurular  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı'na  şahsen veya posta yoluyla yapmaları gerekiyor.
 

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