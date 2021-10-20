Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alacak!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personel alıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik, basit bakım ve ısıtma hizmetleri kadrolarında sözleşmeli personel alınacak. Peki, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 Kadın koruma ve güvenlik görevlisi, 2 Erkek koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik, basit bakım ve ısıtma gibi temel hizmetleri yerine getirmek üzere 5 destek personeli, 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 1 Kasım – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Başvurular 01/11/2021 günü başlayıp, 12/11/2021 günü mesai saati bitiminde sona erecek. Başvuruların, 12.11.2021 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekiyor.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA YERLEŞEBİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Genel Şartlar

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

- Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

c) Askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak ya da askerlikle ilgisi bulunmamak,

d) 2020 ya da 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu en az 60 puan almış olmak (lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türünde)

e) Son başvuru tarihi olan 12/11/2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmakla birlikte 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

f) Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. g) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Özel şartlar:

A - Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için

a) En az iki yıllık ön lisans mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz etmeleri gerektiğinden belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

c) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

d) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)

g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)