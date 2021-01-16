Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuru ilanı yayımlandı! Başvuru şartları ve sahip olunması gereken nitelikler

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuru ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu tarafından yapılan son dakika açıklamaları sonrasında üye alınacağı açıklandı. Yayımlanan ilanda başvuru şartları ve sahip olunması gereken nitelikler de açıklandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuru ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. İşte Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu başvuru şartları ve sahip olunması gereken nitelikler

Başvuru şartları açıklandı

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımak.

Herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görevli veya yetkili bulunmamak.

En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak.

Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

Başvurular 18 Ocak-18 Şubat arasında

Başvurular, üye seçilme şartlarını taşıdığına ilişkin yazılı beyan, başvuru dilekçesi ve fotoğraflı özgeçmiş ile 18 Ocak-18 Şubat arasında yapılacak.

Şahsen elden başvurmak isteyenler Cumhurbaşkanlığı Başvuru Kabul Bürosu (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Binası) adresine, posta yoluyla başvurmak isteyenler Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü adresine veya e-posta yoluyla başvurmak isteyenler "tihekuyelikbasvurusu@tccb.gov.tr" adresine başvurularını yapacak.

Postadaki gecikmeler ile zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Özgeçmişlerde, başvuranın kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, iş tecrübesi ile varsa akademik çalışmaları yer alacak.