Türkiye ilk 6 ayda araç satışlarında Avrupa 'yı solladı.Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2020 Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %30,2 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Haziran sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,2 artarak 254.068 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda geçen yıla göre %30,2 oranında artarak 203.595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %30,2 artarak 50.473 adede ulaştı. Benzinli otomobil satışları 101.998 adetle %50,1 pay aldı. 173 adet elektrikli ve 5.704 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Otomatik şanzımanlı otomobiller satışı 141.750 adetle % 69,6 orana yükseldi.

Haziran 70 bini buldu

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Haziran ayında %66,3, otomobil pazarı %58,4 ve hafif ticari araç pazarı %108,7 oranında arttı. 2020 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Haziran ayına göre %66,3 artarak 70.973 adet oldu. 2020 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %58,4 artarak 57.067 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %108,7 artarak 13.906 adet oldu. ODD 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 600 – 650 bin adet aralığında olacağeını tahmin ediyor. LMC Automotive, 2020 yılı revize tahminlerini de yayımladı. Buna göre 2020 yılı dünya toplam otomotiv pazarı 90,3 milyon adet ile tamamlanan bir önceki yıla oranla %21,6 azalışla 70,8 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Pandemi sonrası tekrar gelebilir

VW Grubu’nun yatırımlarını askıya almasını değerlendiren ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, “Türkiye’de otomotivin hizmet ve üretim kısmında yüzbinlerce kişi çalışıyor. Dileğimiz üretimde çalışanların daha da çoğalması. Otomotivciler özellikle Avrupa markaları pandemi şokunu atlatınca tekrar ana ve yan sanayi yatırımlara yönelecekler. Bu dönemde Türkiye yine lojistik ve yetişmiş insangüvü açıdan avantajlı . Otomotivde yabancı yatırımcıların tekrar geleceğine inanıyorum” dedi. Bilaloğlu ÖTV indirimi talep etmediklerini ancak ÖTV dilimi baremlerinin güncellenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.