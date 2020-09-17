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Türkiye ile Yunanistan arasındaki kritik toplantı başladı

17 Eylül 2020 Perşembe - 10:44 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 10:54

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsü NATO Karargahı'nda başladı' denildi.


Milli Savunma Bakanlığı'nca, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsünün NATO Karargahı'nda başladığı açıklandı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılar devam ediyor.
 
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 4’üncüsü NATO Karargahı'nda başlamıştır" denildi.

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