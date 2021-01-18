Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.
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- Türkiye ile Yunanistan arasında flaş gelişme! Yeniden başlıyor
Türkiye ile Yunanistan arasında flaş gelişme! Yeniden başlıyor
18 Ocak 2021 Pazartesi - 13:12 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 13:12