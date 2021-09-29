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Türkiye ile Ukrayna arasında tarihi anlaşma! Resmen imzalandı

AA |  29 Eylül 2021 Çarşamba - 20:33 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 20:33

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Baykar arasında ortak insansız hava aracı (İHA) bakım ve eğitim merkezi inşa edilmesine ilişkin protokol imzalandı.


Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, imza törenine  Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve  Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.
 
Törende konuşan Zelenskiy, bu anı uzun süredir beklediklerini ifade  ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a projenin gerçekleşmesinde sunduğu  katkılarından dolayı teşekkür etti.
 
Anlaşmaya göre, Baykar, Ukrayna Ordusuna ait Vasilkov bölgesinde İHA  bakım, modernizasyon ve eğitim merkezi inşa edecek.
 
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve  3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Temmuz ayında da 1 adet TB2 İHA kompleksi  Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti.
 

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