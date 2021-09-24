24 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.385 -1.20 EURO 10,4220 1.10
USD 8,8910 1.47 ALTIN 499,430 1.74
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye ile Taliban hükümeti arasında kritik görüşme!

AA |  24 Eylül 2021 Cuma - 21:30 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 22:20

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban geçici hükümetinin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Abdusselam Hanefi ve "Enerji ve Su Bakan Vekili" Abdullatif Mansur ile ayrı ayrı görüştü.


Taliban'ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, Twitter  hesabından yaptığı açıklamada, dün, Hanefi ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi  Cihad Erginay'ın bir araya geldiğini duyurdu.
 
Açıklamada, Hanefi'nin Türkiye'nin Afganistan ile dostane ilişkilerine  vurgu yaptığı belirtilerek şu sözlerine yer verildi:
 
"Biz dost ve kardeş iki milletiz, ilişkilerimiz derin ve eskiye  dayanıyor. Dini ve kültürel bağlarımız var. Türkiye'yle diplomatik ilişkilerimizi  geliştirmek istiyoruz. Afganistan'ın tamamında güvenlik sağlanmış durumda, Türk  yatırımcıların Afganistan'da çeşitli alanlarda yatırım yapmalarını istiyoruz."
 
Hanefi, Türkiye'nin sağlık, eğitim ve insani alanlarda iş birliğine  devam etmesini istediklerini dile getirdi.
 
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine ait Twitter hesabından yapılan  açıklamada da Erginay'ın ayrıca, Taliban'ın "Enerji ve Su Bakan Vekili"  Abdullatif Mansur'la çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
 
Açıklamada, "Türk şirketleri, Afganistan'a yatırım yapmaya devam  edecek. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini Afgan halkının yararına artırmayı  umuyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
Enerji ve Su Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Mansur'un,  Afganistan ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin ve iş birliğinin sürdürülmesi ve  genişletilmesine vurguda bulunduğu kaydedildi.

ETİKETLER

Türkiye Cihad Erginay Enerji ve Su Bakan Vekili
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.