Türkiye ile Rusya arasında yeni anlaşma! Bakan resmen duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından söz konusu toplantıya ilişkin grafik yayımlayıp şu paylaşımda bulundu:
"Kara yolu taşımacılığı alanında ekonomimize ivme kazandırmaya devam ediyoruz. Rus heyeti ile yaptığımız Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısında haziran ayına kadar 4 bin ilave transit geçiş belgesi konusunda anlaşma sağladık. Milletimize ve sektörümüze hayırlı olsun."
Karayolu taşımacılığı alanında ekonomimize ivme kazandırmaya devam ediyoruz.— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) April 28, 2021
Rus heyeti ile yaptığımız Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısında haziran ayına kadar 4000 ilave transit geçiş belgesi konusunda anlaşma sağladık.??
Milletimize ve sektörümüze hayırlı olsun.???? pic.twitter.com/t9N1MzCin6