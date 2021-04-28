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Türkiye ile Rusya arasında yeni anlaşma! Bakan resmen duyurdu

28 Nisan 2021 Çarşamba - 19:23 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 19:23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ile hazirana kadar 4 bin ilave transit geçiş belgesi temini konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından söz konusu toplantıya ilişkin grafik yayımlayıp şu paylaşımda bulundu:
 
 
"Kara yolu taşımacılığı alanında ekonomimize ivme kazandırmaya devam ediyoruz. Rus heyeti ile yaptığımız Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısında haziran ayına kadar 4 bin ilave transit geçiş belgesi konusunda anlaşma sağladık. Milletimize ve sektörümüze hayırlı olsun."
 
 

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rusya
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