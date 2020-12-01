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Türkiye ile Rusya arasında mutabakat imzalandı!

01 Aralık 2020 Salı - 10:40 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 10:40

Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik mutabakat imzalandı.


Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalanmıştı. Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanarak mutabakat imzalandı.

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Türk Rus ortak merkez görev esas
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