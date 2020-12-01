Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalanmıştı. Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanarak mutabakat imzalandı.
- Haberler »
- Yaşam Haberleri »
- Türkiye ile Rusya arasında mutabakat imzalandı!
Türkiye ile Rusya arasında mutabakat imzalandı!
01 Aralık 2020 Salı - 10:40 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 10:40