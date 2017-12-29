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Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı!

29 Aralık 2017 Cuma - 12:52 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 15:06

Rusya ile Türkiye arasında S-400 imzaları atıldı.


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