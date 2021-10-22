22 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.480 1.68 EURO 11,1900 0.99
USD 9,5970 1.02 ALTIN 553,770 1.57
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye ile Rusya anlaştı! Yeni adımlar atıldı...

AA |  22 Ekim 2021 Cuma - 23:02 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 23:02

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye ile Rusya arasında ticareti kolaylaştırmak için gümrük işlemlerinin en etkili ve verimli şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışma yaptıklarını bildirdi.


Turagay, Türkiye-Rusya 4. Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı sonrasında  Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.
 
Rusya ile ticari ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirten  Turagay, her iki ülkenin liderlerinin 100 milyar dolarlık ticaret hedefine  ulaşmak için çalışıldığını söyledi.
 
Türkiye'nin 205'ten fazla bölgeye ve ülkeye ihracat yaptığını dile  getiren Turagay, geçen ay aylık 20 milyar dolarlık ihracat sınırının aşıldığını  ifade etti.
 
Turagay, Rusya'nın ihracat bakımından Türkiye için çok önemli bir ülke  ve pazar olduğuna işaret ederek, bu ülkeyle ihracat rakamlarını daha yüksek  seviyelere çekmek için daha çok çalışmak gerektiğini vurguladı.
 
"Yetkili-yükümlü" firmaların tanınmasında adım atıldı
 
Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı'nda ticaretin kolaylaştırılmasını ele  aldıklarını belirten Turagay, gümrük işlerini hızlandırmak için Türkiye'deki  "yetkili-yükümlü statüsü"ndeki firmaların Rusya'da tanınması, Rusya'nın da benzer  statüdeki firmalarının Türkiye'de tanınması için müzakerelerde bulunduklarını ve  bu hususta muhataplarıyla mutabık kaldıklarını dile getirdi.
 
Turagay, 2022'nin başında bu statülerin tanınmasını sağlayacak  adımların atılmış olacağını bildirdi.
 
Karşılıklı olarak ihracatçıların gümrükleme süreçlerini hızlandıracak  "basitleştirilmiş gümrük hattı koridoru" ile ilgili olarak da görüşmeler  yaptıklarını aktaran Turagay, "Gümrüklerdeki işlemleri ne kadar hızlandırırsanız  hızlandırın sonuçta gerekli risk kriterlerini uygulamanız ve kaçakçılıkla etkin  şekilde mücadele etmeniz gerekiyor. Bu kapsamda da zaten Rus Gümrük İdaresi ile  ortak çalışmalarımız var." diye konuştu.
 
ATA karneleri sorunu, Rus yetkililere iletildi
 
Fuarlara katılan firmaların bu dönemlerde beraberlerinde sergilenmek  üzere getirdikleri ürünlerin ülkeye girişinde ATA karneleriyle ilgili  sıkıntılarla karşılaştığına değinen Turagay, bu konuda Rusya ile ortak bir  mekanizma oluşturulacağını, önceden verilerin paylaşılması suretiyle bu süreçleri  de hızlandırmayı öngördüklerini söyledi.
 
Rusya-Gürcistan sınırındaki Türk tırlarının sorunu görüşüldü
 
Turagay, Orta Asya'ya Gürcistan üzerinden giden Türk tırlarının Rusya  üzerinden geçişinde yaşanan sıkıntıları da muhatabına ilettiğini belirterek, "Rus  yetkililer, 'dokümantasyonda bazı eksiklikler olabilir, bu hususu konuşalım.'  dediler. Dolayısıyla bunların üzerinde çalışacağız." dedi.
 
Rusya'nın Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayan  Turagay, "Türkiye ile Rusya arasında ticaretin kolaylaştırılması için gümrük  işlemlerinin en etkili ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi, kaçakçılıkla etkin  şekilde mücadelede Rus yetkililer ile çok güzel bir iş birliği geliştirdik."  ifadesini kullandı.
 
Turagay, Rusya'daki firmalarla yaptıkları görüşmelerde Türk firmaların  ne kadar kuvvetli olduğunu gördüklerini belirterek şunları kaydetti:
 
"Türk iş insanlarının Rusya'da ayrı bir yeri olduğunu hissediyoruz. Bu  avantajımızı da en iyi şekilde kullanmalıyız. Hele liderlerimiz arasında bu kadar  yakın iş birliği ve diyalog ortamı varken hem Rus ekonomisi hem de Türk ekonomisi  olarak azami faydayı sağlamamız lazım diye düşünüyorum."

ETİKETLER

Ticaret Rusya ticaret gümrük işlemleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.