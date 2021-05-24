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Türkiye ile Polonya arasında tarihi imza! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 18:23 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 18:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Heyetler arasında görüşmelerden sonra Erdoğan ve mevkidaşı anlaşmaların şmza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imza töreninin ardından açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan, "Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Heyetler arasında görüşmelerden sonra Erdoğan ve mevkidaşı anlaşmaların şmza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imza töreninin ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
 
Az önce turizm, savunma sanayi tarım ve spor alanlarında imzalanan belgeler sayesinde işbirliğimizi çok daha ileri noktalara taşıyacağız. 
 
Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele aldık. 2017 yılındaki Polonya ziyaretimde ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara ulaştırmak gibi bir hedefimiz var idi. 
 
Bu hedef şu anda 6.5 milyar dolar civarında. 6.5 milyar dolar ticaret hacmini kesinlikle 10 milyar dolara ulaştırma kararlılığımızı gösterdik. 
 
Salgına rağmen ikili ticaretimiz artarak 6.5 milyar dolara ulaştı. Rakamların da işaret ettiği üzere 10 milyar hedefine emin adımlarla ilerliyor. 
 
Aramızdaki ulaşım bağlantılarının çeşitlendirilmesi, sadece ülkelerimizin değil bölgelerimizin de refahına hizmet edecektir.
 
Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesi yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. İlk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediyoruz. 
 
İnsansız hava araçlarında dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz.  Az önce imzalanan belge ile Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi ülkeyle insansız hava aracı ihraç edecektir. 
 
NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu  kapsamında, F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz.
 
Polonya'nın, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence  tedbirleri kapsamında İncirlik Üssü'müze deniz karakol uçağı ve askeri misyon  göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz.

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