Türkiye ile Pfizer arasında imzalar atıldı! 90 milyon doz aşı...

Türkiye, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak anlaşma imzaladı

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.