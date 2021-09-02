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Türkiye ile Maldivler arasında Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandı

AA |  02 Eylül 2021 Perşembe - 20:28 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 20:28

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Maldivler Cumhuriyeti Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanlığı arasında "Hava Hizmetleri Anlaşması" imzalandı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Maldivler  Cumhuriyeti Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Aishath Nahula arasında basına  kapalı gerçekleşen ikili görüşme sonrası imza töreni düzenlendi.
 
Törende konuşan Karaismailoğlu, bugün, Türkiye ile Maldivler'i  birbirine daha da yakınlaştıracak "Hava Hizmetleri Anlaşması"nı imzaladıklarını  söyledi.
 
Karaismailoğlu, imza töreni öncesindeki görüşmelerinde ülkeler  arasında ulaştırma ilişkilerini ele aldıkları bir toplantı gerçekleştirdiklerini  belirterek, Türkiye ve Maldivler'in birbirinden coğrafi açıdan uzak olmakla  birlikte hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlarda yakın ilişkileri  bulunduğunu ifade etti.
 
Konuk Bakan ile özellikle sivil havacılık ve deniz taşımacılığı  alanlarındaki ilişkileri etraflıca değerlendirdiklerini bildiren Karaismailoğlu,  "Bu alanlardaki ilişkilerimizi daha da ileriye götürme noktasında neler  yapabileceğimiz ile ilgili fikir alış verişinde bulunduk. Denizcilik alanında,  başta deniz emniyeti ve gemi inşa hususlarındaki iş birliği olanakları olmak  üzere birlikte atabileceğimiz somut adımları değerlendirdik. Ayrıca, uluslararası  örgütler nezdindeki ilişkilerimizi ele aldık." diye konuştu.
 
Bakan Karaismailoğlu, imzalanan anlaşmaya ilişkin şunları söyledi:
 
"Bu anlaşma ile sivil havacılık alanındaki ilişkilerimizin hukuki  altyapısını da güçlü bir şekilde belirlemiş oluyoruz. Anlaşma, trafik hakları,  uçuş kapasitesi, uçuş güvenliği ve ücret tarifeleri gibi iki ülke arasında sivil  havacılığa dair birçok konuyu düzenlemektedir. Anlaşma ayrıca, ekonomik, kültürel  ve turizm alanlarındaki iş birliğimizin daha ileri bir düzeye getirilmesine de  katkı sağlayacaktır. Anlaşmamızın ülkelerimize hayırlı olmasını temenni  ediyorum."
 
Karaismailoğlu, 6-8 Ekim'de gerçekleşecek 12. Ulaştırma ve Haberleşme  Şurası'na Maldivler Cumhuriyeti Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Nahula'yı  davet etti.
 
Nahula da anlaşmayı imzalamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek,  "11 yıldır imzalamaya çalıştığımız bir anlaşma. Bakanımızın büyük çabaları ve  gayretleriyle imzalamak bugün bizlere nasip oldu." dedi.
 
"Tehlike kontrol altımızda ve bütün tedbirlerimizi aldık"
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, törenin ardından sorulan  bir soru üzerine, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.
 
 Karaismailoğlu, Suriye'de Baniyas ilindeki elektrik santralinde  bulunan fuel-oil depolama tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklanan petrol  kirliliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına zarar vermemesi için  Bakanlığın teyakkuza geçtiğini söyledi.
 
KKTC ve Türkiye sınırlarına ulaşmış herhangi bir kirliliğin  bulunmadığını kaydeden Karaismailoğlu, "Bütün tedbirlerimizi aldık. Kirlilikle  mücadele ekiplerimiz bölgede. Teyakkuz halindeyiz. Bu sabah itibarıyla 13 üç  tırdan oluşan kirlilikle mücadele araçlarımız, ekipmanlarımız, malzemelerimiz  İskenderun'a ulaştı. Kirliliğin ülkemize ulaşmaması için çepeçevre sınırlarımızı  çevirdik." ifadelerini kullandı.
 
Karaismailoğlu, kirlilik konusunda Türkiye'nin tecrübesine değinerek,  şunları kaydetti:
 
"Biz 2020 yılında İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 78 milyon ton ham  petrol geçişini sağladık. Burada olabilecek durumlara karşı da bütün  hazırlıklarımızı, teyakkuz halinde, almış durumda bekletiyorduk. Burada şimdi  bütün gücümüzle, birikimimizle kirliliğin ülkemiz sırlarına gelmemesi için  mücadele veriyoruz. Bütün ekiplerimiz, arkadaşlarımız orada. Şu an için tehlike  kontrol altımızda ve bütün tedbirlerimizi aldık."
 

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Maldivler Sivil Havacılık Bakanlığı
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