Türkiye ile Libya arasında kritik görüşme!
AA | 22 Eylül 2021 Çarşamba - 18:13 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 18:13
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya Temsilciler Meclisinin (TM) hükümetten güvenoyunu geri çekme kararına karşı, Ulusal Birlik Hükümeti'ne Türkiye'nin desteğini vurguladı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Dibeyde'nin telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede Çavuşoğlu'nun, TM'nin 21 Eylül 2021 tarihli oturumunda UBH'ye verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alınan karara karşı Ulusal Birlik Hükümeti'ne Türkiye'nin desteğini yinelediği belirtildi.