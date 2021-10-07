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Türkiye ile İran arasında siyasi istişare gerçekleştirilecek

07 Ekim 2021 Perşembe - 10:33 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 10:33

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında, 8 Ekim'de Türkiye ile İran arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında 8 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
 

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Türkiye İran siyasi istişare
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