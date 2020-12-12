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Türkiye ile İran arasında kritik görüşme!

AA |  12 Aralık 2020 Cumartesi - 19:48 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 20:10

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemeyeceğini ifade etti.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Zarif  akşam saatlerinde telefon görüşmesi yaptı.
 
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'deki konuşmasında okuduğu şiir  sonrasında İran tarafının tutumu ele alındı.
 
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşına, söz konusu şiirin Karabağ ile  ilgili olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında İran'ı ima dahi  etmediğine dikkati çekti.
 
Çavuşoğlu, buna rağmen böyle bir konuşma bahane edilerek, bu konuyla  ilgili düşüncelerin Türkiye'ye iletebileceği kanallar da açıkken İran tarafından  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz ve ağır açıklamalar yapılmasının  kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
 
 Türkiye'nin, en zor dönemlerinde İran'a herkes sırtını dönmüşken bu  ülkenin yanında olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu gerçeğin unutulmasının İran'dan  yapılan ağır açıklamalardan duyulan hayal kırıklığının boyutunu artırdığını  belirtti.
 
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına  çağrılmıştı
 
İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki  gün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran  Büyükelçisi Derya Örs'ü çağırmış ve sert kınama mesajı iletmişti.
 
İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını  iddia etmişti.
 
Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı da İran'ın Ankara Büyükelçisi  Muhammed Ferazmend'i çağırmıştı. Bakanlık, Ferazmend'e, Türkiye'ye ve  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılması ve İran'da  Türkiye'ye yönelik nefret kampanyası açılması karşısında duyulan tepkiyi  iletmişti.
 

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