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Türkiye ile İran anlaştı! İmzalar resmen atıldı, birçok işbirliği...

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 19:56 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 19:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, iki ülke arasında güvenlik alanında iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzaladı.


Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Soylu ve İranlı  mevkidaşı Vahidi arasında yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından  mutabakat zaptı imzalandı ve ortak basın açıklaması yapıldı.
 
Konuşmasında heyetler arası verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini  ve bakanlıklar arasında birbirine yakın bir anlayışın olduğunu belirten Soylu,  "PKK terör örgütü ve tüm terör örgütleri ile mücadelede birlikte ortak bir irade  sergiliyoruz. Birçok çalışma grubumuz var ve bu, iki ülkenin talepleri ile  dinamiklerini ortaya koymuştur. Bugün bir kez daha terörle mücadele konusundaki  kararlılığımızı ve mücadeledeki birliğimizi teyit ettik." ifadelerini kullandı.
 
Afganistan'da son dönemde meydana gelen olaylar sonrası kaçak göçün  hareketlenmesine karşı yıllardan beri ortak olarak sürdürülen çalışmaları ve  kaçak göçle mücadele konusunu bir kez daha ele aldıklarını dile getiren Soylu,  şunları söyledi:
 
"Daha önce irtibat noktası olarak değerlendirdiğimiz birçok çalışmayı  bir üst kademeye taşıyoruz. Sınır güvenliği İran ve Türkiye arasındaki en temel  konu başlıklarından biridir. Özellikle güvenlik duvarları, fiziki entegre ve  teknolojik sistemler konusunda muhataplarımızın, İranlı dostlarımızın bize  göstermiş oldukları kolaylaştırıcı tavır konusunda teşekkür ederim."
 
İki ülkenin sınır illerinde İranlı Bakan Vahidi'nin önerisiyle yeni  ortak çalışma grupları oluşturulduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:
 
"Kaçakçılık, organize suçlar ve uyuşturucu ile mücadele için ortak  gruplar oluşturuldu. Gerek Türkiye gerekse İran uyuşturucu ile en yüksek düzeyde  mücadele etmekte ve bu konuda ortak bir irade ortaya koymaktadırlar. Yine silah  kaçakçılığı konusunda 2019 yılında ortak çalışma grubundan aldığımız sonuçları  daha da ilerletmek konusunda birlikte bir karar aldık."
 
Bakanlıklar arasındaki iş birliğini farklı alanlarda genişletecek  mutabakat zaptını imzaladıklarını ifade eden Soylu, Müslüman coğrafyanın karşı  karşıya kaldığı sıkıntıları değerlendirdiklerini ve üzerlerine düşen  sorumlulukları tekrar hatırlayıp hatırlattıklarını vurguladı.
 
İmzalanan mutabakat zaptı iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin  artırılması ve geliştirilmesini hedefliyor. Mutabakat sınır bölgeleri başta olmak  üzere iki ülkeyi ilgilendiren hey türlü terör ve yasa dışı eylemlerin önlenmesi  ve bu doğrultuda yürütülen her türlü kolluk faaliyetinin karşılıklı olarak  geliştirilmesini öngörüyor.
 
Mutabakatla birlikte hem operasyonel iş gücü kabiliyetinde istenilen  sonuçların elde edilmesi, hem de iki bakanlık adasında bilgi ve tecrübe  paylaşımının daha seri bir şekilde gerçekleşmesi hedefleniyor.
 

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İran mutabakat
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