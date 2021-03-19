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Türkiye ile Bulgaristan arasındaki uçuş seferleri arttırıldı

DHA |  19 Mart 2021 Cuma - 11:58 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 11:58

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türk havayolu şirketlerinin Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya olan uçuş seferlerinin 28 frekanstan 35'e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, Bulgaristanlı Havayolu şirketleri ilave olarak Antalya'ya 7 frekans sefer düzenleyebilecek.


Konuyla ilgili olarak SHGM resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:
 
"Ülkemiz ve Bulgaristan arasında imzalanmış bulunan 21 Nisan 2004 tarihli Hava Ulaşım Anlaşması karşılıklı mutabakat sonucu güncellenerek,  Türk havayolu şirketlerinin Sofya’ya olan frekans haklarına ilave olarak 7 frekans kazanımla 28 frekanstan 35 frekansa yükselmiştir. Bununla birlikte Bulgaristan havayolu şirketleri ilave olarak Antalya’ya 7 frekans sefer düzenleyebileceklerdir. Bulgaristan havayolu şirketleri için Anlaşmadaki bir diğer varış noktası olan Bursa ise karşı ülke talepleri doğrultusunda Bodrum ile değiştirilmiştir."
 

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