Türkiye ile Bulgaristan arasındaki uçuş seferleri arttırıldı

Konuyla ilgili olarak SHGM resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:
"Ülkemiz ve Bulgaristan arasında imzalanmış bulunan 21 Nisan 2004 tarihli Hava Ulaşım Anlaşması karşılıklı mutabakat sonucu güncellenerek, Türk havayolu şirketlerinin Sofya’ya olan frekans haklarına ilave olarak 7 frekans kazanımla 28 frekanstan 35 frekansa yükselmiştir. Bununla birlikte Bulgaristan havayolu şirketleri ilave olarak Antalya’ya 7 frekans sefer düzenleyebileceklerdir. Bulgaristan havayolu şirketleri için Anlaşmadaki bir diğer varış noktası olan Bursa ise karşı ülke talepleri doğrultusunda Bodrum ile değiştirilmiştir."